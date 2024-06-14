На Украине заявили о риске революции из-за бронирования от мобилизации

Депутат Рады Дубинский: бронь от мобилизации по доходам повышает риск революции

Бронь от мобилизации по доходам повышает риск революции на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал планы по введению экономического бронирования от мобилизации на Украине. По его мнению, это превратит бедных в «разменную монету» за будущее богатых и приведет к обесцениванию жизни человека.

«Очень рискованная ситуация. Я бы даже сказал, революционная», — подчеркнул политик. По его мнению, в конечном итоге бедные могут задаться вопросом о необходимости сражаться на фронте.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил модель бронирования от мобилизации в соответствии с экономическими потребностями страны. По его словам, целью должна стать бесперебойная работа критически важных для экономики сотрудников.