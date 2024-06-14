Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске революции из-за бронирования от мобилизации

Депутат Рады Дубинский: бронь от мобилизации по доходам повышает риск революции

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бронь от мобилизации по доходам повышает риск революции на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский прокомментировал планы по введению экономического бронирования от мобилизации на Украине. По его мнению, это превратит бедных в «разменную монету» за будущее богатых и приведет к обесцениванию жизни человека.

«Очень рискованная ситуация. Я бы даже сказал, революционная», — подчеркнул политик. По его мнению, в конечном итоге бедные могут задаться вопросом о необходимости сражаться на фронте.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха предложил модель бронирования от мобилизации в соответствии с экономическими потребностями страны. По его словам, целью должна стать бесперебойная работа критически важных для экономики сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

      Названа идеальная пауза между приемами пищи

      ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию россиянина

      По факту взрыва машины начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

      Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили

      В РПЦ отреагировали на дело о госизмене сыновей российского священника

      Российский суд заочно арестовал пятерых грузинских наемников

      Великобритания выступила против ограничений на удары ВСУ по России

      Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей и попросился в зону СВО

      На Украине допустили прекращение огня после переговоров с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше