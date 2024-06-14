Названа самая модная модель шорт на лето 2024 года

Джорты длиной до колена назвали самой модной моделью шорт на лето 2024 года

Модные редакторы назвали самые трендовую модель шорт на лето 2024 года. Соответствующий материал опубликован на New York Post.

Речь идет о джортах — прямые джинсовые шорты, длина которых, как правило, достигает колен. Подобные шорты были особенно популярны в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь стали модными. Представители ретейлера ASOS заявили о 29 процентном росте количества поисковых запросов со словом «джорты» в апреле, а в TikTok с данным хэштегом опубликовано 77 тысяя видео.

Тенденции последовали и знаменитости, в том числе певица Билли Айлиш, супермодель Эмили Ратаковски, а также комедиантка Минди Калинг, актриса Симон Эшли и другие инфлюэнсеры.

Ранее в июне стилистка назвала необходимые вещи для отпуска.