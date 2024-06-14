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13:20, 14 июня 2024Ценности

Названа самая модная модель шорт на лето 2024 года

Джорты длиной до колена назвали самой модной моделью шорт на лето 2024 года

Фото: Irene Strong / Unsplash

Модные редакторы назвали самые трендовую модель шорт на лето 2024 года. Соответствующий материал опубликован на New York Post.

Речь идет о джортах — прямые джинсовые шорты, длина которых, как правило, достигает колен. Подобные шорты были особенно популярны в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь стали модными. Представители ретейлера ASOS заявили о 29 процентном росте количества поисковых запросов со словом «джорты» в апреле, а в TikTok с данным хэштегом опубликовано 77 тысяя видео.

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Тенденции последовали и знаменитости, в том числе певица Билли Айлиш, супермодель Эмили Ратаковски, а также комедиантка Минди Калинг, актриса Симон Эшли и другие инфлюэнсеры.

Ранее в июне стилистка назвала необходимые вещи для отпуска.

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      Карина Черных
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