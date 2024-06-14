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08:55, 14 июня 2024Бывший СССР

Раненый боец ВС России в одиночку продолжил штурм опорника ВСУ

Симонов: раненный FPV-дроном боец ВС РФ в одиночку продолжил штурм опорника ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боец 2-й Таманской дивизии ВС России после ранения в ногу продолжил штурм опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в одиночку. Героический поступок военнослужащего попал на видео, кадрами поделился военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале.

FPV-дрон догнал бойца возле лесопосадки и атаковал — мужчина получил ранение в ногу. Тогда он отползает под деревья, но не прекращает вести огонь по позициям противника.

ВСУ посылают еще два дрона-камикадзе, чтобы покончить с бойцом, но штурмовик ликвидирует беспилотники огнем из автомата. На своей позиции он остается ждать вторую штурмовую группу.

«Смелость и самоотверженность выглядят именно так», — прокомментировал кадры военкор Симонов. Согласно информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в ходе боевых действий российские подразделения продвинулись вперед и смогли занять позиции противника.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что данные, предоставленные агентурой, позволили ВС РФ обнаружить и уничтожить возле населенного пункта Кизомыс Херсонской области колонну ВСУ, в том числе самоходную артиллерийскую установку (САУ) PZH 2000. Немецкую САУ помогла вычислить аэроразведка.

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