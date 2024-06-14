Россияне посчитали неприличными вопросы о размере НДФЛ

Исследование Консоль.Про: россияне назвали размер НДФЛ личной информацией

Каждый третий опрошенный россиянин считает неприличными вопросы о размере НДФЛ, 26 процентов убеждены, что такая информация является очень личной и указывает на доход. Такими результатами исследования с «Лентой.ру» поделились аналитики исследовательского центра «Консоль.Про».

«Согласно опросу, почти половина россиян хотели бы освободить от НДФЛ работников бюджетных сфер. В топ отраслей, достойных отмены НДФЛ, по мнению опрошенных, вошли здравоохранение, вооруженные силы и органы правопорядка», — рассказали исследователи.

Также, по данным аналитиков, три четверти опрошенных относятся к прогрессивному НДФЛ либо нейтрально, либо позитивно. При этом каждый третий был бы готов отчислять больше средств, но на определенные программы развития.

«Приоритетной респонденты считают программу развития малого и среднего предпринимательства. Также наиболее важными национальными проектами опрошенные отметили развитие инфраструктуры, и поддержку спорта. На эти программы больше половины опрошенных готовы отчислять дополнительно от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно», — выяснили исследователи.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесут законопроект, запрещающий выплачивать на руки зарплату меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс России.