69-я параллель
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19:02, 14 июня 202469-я параллель

Россиянин показал свои помидоры в Арктике

Россиянин вырастил помидоры на ледоколе «Урал» и поделился фотографией урожая

Фото: Tom Hermans / Unsplash

Россиянин вырастил помидоры в Арктике и похвастался урожаем. Томатный куст с плодами публикует Telegram-канал «Атомфлот».

Снимок с двумя налившимися помидорами в капитанской рубке атомного ледокола «Урал» показал главный судовой физик Илья Сазонов.

Помимо двух созревших плодов на фотографии можно увидеть один небольшой помидор зеленого цвета. На заднем плане виден нос «Урала» с установленной на нем мачтой и покрытую льдом водную гладь.

Ранее российские ученые разработали метод выращивания овощей и ягод в условиях Крайнего Севера. Он заключается в использовании мобильных вертикальных теплиц, оборудованных датчиками освещения, температуры и влажности. Роботизированная система отслеживает основные физиологические характеристики растений и в зависимости от них меняет микроклимат теплицы. Такие фермы предполагается размещать в удаленных воинских частях, поселках вахтовиков и на полярных станциях.

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      Алан Босиков
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