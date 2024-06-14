Россиянин показал свои помидоры в Арктике

Россиянин вырастил помидоры на ледоколе «Урал» и поделился фотографией урожая

Россиянин вырастил помидоры в Арктике и похвастался урожаем. Томатный куст с плодами публикует Telegram-канал «Атомфлот».

Снимок с двумя налившимися помидорами в капитанской рубке атомного ледокола «Урал» показал главный судовой физик Илья Сазонов.

Помимо двух созревших плодов на фотографии можно увидеть один небольшой помидор зеленого цвета. На заднем плане виден нос «Урала» с установленной на нем мачтой и покрытую льдом водную гладь.

Ранее российские ученые разработали метод выращивания овощей и ягод в условиях Крайнего Севера. Он заключается в использовании мобильных вертикальных теплиц, оборудованных датчиками освещения, температуры и влажности. Роботизированная система отслеживает основные физиологические характеристики растений и в зависимости от них меняет микроклимат теплицы. Такие фермы предполагается размещать в удаленных воинских частях, поселках вахтовиков и на полярных станциях.