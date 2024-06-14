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13:04, 14 июня 2024Россия

Россиянин заставил школьницу извиняться за измены на камеру с голой грудью

Петербуржец заставил школьницу извиняться за измены на камеру с голой грудью

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom      

Житель Санкт-Петербурга заставил 17-летнюю школьницу извиняться перед ним за измены с голой грудью и записал это на камеру. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, 33-летний россиянин, который работает ведущим на свадьбах, уличил возлюбленную в неверности и устроил ей допрос с пристрастием. Угрожая, он заставил старшеклассницу написать на теле порочащие ее надписи и снимал все происходящее на телефон.

Впоследствии ревнивец разместил в соцсетях кадры с вечеринок, на которых девушка присутствовала и якобы развязно себя вела.

Роликами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове мужчина избил жену на глазах у ребенка и посетителей торгового центра.

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      Анна Щербакова
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