Россиянин заставил школьницу извиняться за измены на камеру с голой грудью

Петербуржец заставил школьницу извиняться за измены на камеру с голой грудью

Житель Санкт-Петербурга заставил 17-летнюю школьницу извиняться перед ним за измены с голой грудью и записал это на камеру. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, 33-летний россиянин, который работает ведущим на свадьбах, уличил возлюбленную в неверности и устроил ей допрос с пристрастием. Угрожая, он заставил старшеклассницу написать на теле порочащие ее надписи и снимал все происходящее на телефон.

Впоследствии ревнивец разместил в соцсетях кадры с вечеринок, на которых девушка присутствовала и якобы развязно себя вела.

Роликами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове мужчина избил жену на глазах у ребенка и посетителей торгового центра.