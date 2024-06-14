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15:22, 14 июня 2024Ценности

Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

Парикмахер Галина Тоторина: маллет и выбритые виски визуально стройнят женщин
Стрижка маллет

Стрижка маллет. Фото: Gus Tu Njana / Unsplash

Парикмахер Галина Тоторина назвала россиянкам способы стать визуально стройнее с помощью стрижки. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Визуально уменьшить лицо поможет маллет, который эксперт посоветовала обладательницам длинных волос. «Во-первых, за счет челки, даже когда она прикрывает весь лоб. А если она короткая и текстурная, лицо еще и вытягивается, также визуально становясь более худым. Во-вторых, по бокам его уменьшат короткие пряди», — пояснила собеседница издания.

В свою очередь, пряди средней длины специалистка порекомендовала выпрямлять — в идеале они должны доставать до ключиц и не иметь дополнительного объема. В то же время если волосы короткие, по бокам головы они должны быть на два-три сантиметра меньше, чем сверху, отметила Тоторина. При этом в данном случае женщины также могут выбрить виски.

В мае парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста.

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      Алина Гостева
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