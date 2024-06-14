Российского рабочего закопали заживо

Ura.ru: в Свердловской области рабочего заживо закопали в яме

В Камышлове Свердловской области 30 мая заживо закопали 32-летнего рабочего компании «Феникс» Ильяна Абдрафикова, когда он проводил работы в яме, пишет Ura.ru.

На дне ямы мужчина проверял стыки труб, когда его начали закапывать. После инцидента Абдрафикова госпитализировали, неделю он пробыл в коме, но спасти его не удалось. Со слов сестры рабочего Ильяны Гайнулиной, у него остались жена и двое детей. «Они [представители компании «Феникс»] не удосужились даже позвонить и рассказать о случившемся родным, не интересовались его состоянием, не предложили никакой помощи! Маме позвонил участковый только 1 июня», — рассказала Гайнулина на своей странице «ВКонтакте».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Летом 2023 года в Новосибирске рабочие упали в резервуар глубиной около семи метров на теплоэлектроцентрали. Пострадали три человека, еще одного не удалось спасти.