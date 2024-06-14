Стало известно о погибших после обрушения подъезда дома в Шебекино

Shot: предварительно, два человека погибли после обрушения подъезда в Шебекино

Два человека могли погибнуть в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в городе Шебекино в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Предварительно, два человека погибли», — говорится в сообщении.

По данным очевидцев, среди погибших могут быть дети. Сотрудники экстренных служб ведут разбор завалов. На данный момент пострадавшими числятся как минимум семь человек, пишет Baza.

Как сообщает Mash, удар по Шебекино, предварительно, был нанесен ракетой «Точка-У».

Об обрушении подъезда жилого дома днем в пятницу, 14 июня, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фото, сделанное после атаки ВСУ.