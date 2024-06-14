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15:55, 14 июня 2024Россия

Появилось фото частично обрушившегося в результате обстрела дома в российском городе

Гладков опубликовал фото частично обрушившегося после обстрела дома в Шебекино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Появилось фото дома, частично обрушившегося в результате обстрела города Шебекино Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий снимок опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видны упавшие перед домом деревья. За ними — обрушившийся подъезд, над котором еще осталась крыша.

О произошедшем стало известно ранее, 14 июня. Глава области отметил, что в результате ЧП пострадали три человека. Иных подробностей о случившемся губернатор не сообщил.

В мае аналогичный случай произошел в Белгороде. Тогда при обстреле со стороны Украины обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Затем в июне после массированной атаки ВСУ рухнул подъезд жилого дома, расположенного в восточной части Луганска.

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      Никита Абрамов
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