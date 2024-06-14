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22:14, 14 июня 2024Россия

Песков заявил о «трезвых головах» в Киеве

Песков: трезвые головы в Киеве могут задуматься над мирной инициативой Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Трезвые головы в руководстве Украины могут задуматься, стоит ли ждать ухудшения условий или прислушаться к выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным мирной инициативе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия для того же киевского режима еще более ухудшадся», — подчеркнул он. Представитель Кремля напомнил, что в 2022 году Киев имел более выгодные условия, но отказался от дальнейших переговоров.

«Вот если там есть трезвые головы, которые понимают динамику развития ситуации на фронтах, то они задумаются», — добавил он.

Путин заявил, что мирное урегулирование конфликта произойдет после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Помимо того, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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