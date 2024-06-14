Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 14 июня 2024Силовые структуры

Украинца заочно осудили на пожизненный срок за расправу над семьей беженцев

В Туле суд заочно вынес пожизненный приговор украинцу за убийство семьи беженцев

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, расправившегося с семьей земляков-беженцев в Алексине зимой 2015 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Процесс проходил в отсутствие подсудимого 1983 года рождения, скрывшегося сразу после преступления.

Следствие и суд установили, что 28 декабря 2015 года украинец, имеющий статус беженца, пришел к знакомым соотечественникам. Он расправился с женщиной и двумя ее детьми — полуторагодовалой девочкой и шестилетним мальчиком. Преступник забрал из квартиры 300 тысяч рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Позже в этот же день он встретил главу семьи и, чтобы он не обратился в правоохранительные органы, нанес ему в автомобиле множественные удары острым предметом в шею и лицо. После этого преступник уехал из Тульской области. Тела жертв были обнаружены лишь спустя несколько дней.

Собрать веские доказательства причастности гражданина Украины к преступлению удалось лишь в начале 2024 года после проведения судебно-экспертным центром СК дополнительной генетической экспертизы, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. На изъятых в 2015 году с мест преступлений предметах с помощью новых технологий были обнаружены биологические следы преступника.

Ранее 14 июня сообщалось, что Невьянский городской суд приговорил 51-летнего жителя Серовского района Свердловской области к 17 годам лишения свободы за расправу над 37-летним мужчиной и попытку расправы над 35-летней женщиной.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Он не вправе диктовать условия Украине». США и Киев ответили на предложение Путина о завершении СВО

      Алена Водонаева в платье без бюстгальтера и с крестом на шее поплавала в бассейне

      Средняя максимальная ставка по банковским вкладам в рублях резко выросла

      На Украине объяснили причины неготовности Зеленского принять предложение Путина

      В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина по Украине

      Названа идеальная пауза между приемами пищи

      ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию россиянина

      По факту взрыва машины начальника штаба воинской части в Ростове-на-Дону возбудили дело

      Рост заболеваемости смертельной лихорадкой объяснили

      В РПЦ отреагировали на дело о госизмене сыновей российского священника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше