Украинца заочно осудили на пожизненный срок за расправу над семьей беженцев

В Туле суд заочно вынес пожизненный приговор украинцу за убийство семьи беженцев

Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, расправившегося с семьей земляков-беженцев в Алексине зимой 2015 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Процесс проходил в отсутствие подсудимого 1983 года рождения, скрывшегося сразу после преступления.

Следствие и суд установили, что 28 декабря 2015 года украинец, имеющий статус беженца, пришел к знакомым соотечественникам. Он расправился с женщиной и двумя ее детьми — полуторагодовалой девочкой и шестилетним мальчиком. Преступник забрал из квартиры 300 тысяч рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Позже в этот же день он встретил главу семьи и, чтобы он не обратился в правоохранительные органы, нанес ему в автомобиле множественные удары острым предметом в шею и лицо. После этого преступник уехал из Тульской области. Тела жертв были обнаружены лишь спустя несколько дней.

Собрать веские доказательства причастности гражданина Украины к преступлению удалось лишь в начале 2024 года после проведения судебно-экспертным центром СК дополнительной генетической экспертизы, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. На изъятых в 2015 году с мест преступлений предметах с помощью новых технологий были обнаружены биологические следы преступника.

Ранее 14 июня сообщалось, что Невьянский городской суд приговорил 51-летнего жителя Серовского района Свердловской области к 17 годам лишения свободы за расправу над 37-летним мужчиной и попытку расправы над 35-летней женщиной.