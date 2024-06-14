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10:03, 14 июня 2024Силовые структуры

Ранее судимый россиянин побывал в гостях у супружеской пары и получил 17 лет колонии

Под Екатеринбургом рецидивисту дали 17 лет колонии за покушение на убийство пары

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Невьянский городской суд приговорил 51-летнего жителя Серовского района к 17 годам лишения свободы за расправу над 37-летним мужчиной и попытку расправы над 35-летней женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной статье, в том числе по статье 105 УК РФ. Во время судебного заседания осужденный вину не признал. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года. Кроме того, суд взыскал с него три миллиона рублей в счет компенсации морального вреда в пользу родственников пострадавших.

Как установил суд, преступление произошло 9 октября 2023 года, когда рецидивист пришел в гости к знакомой супружеской паре. Все трое распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за того, что накануне женщина обратилась в полицию и рассказала, как фигурант причинил ее сожителю телесные повреждения. В результате ссоры обвиняемый решил расправиться с парой. Он напал на мужчину и нанес ему не менее 11 ударов ножом по голове и в грудь. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Затем злоумышленник напал на женщину и не менее четырех раз ударил ее тем же ножом в шею и в грудь. Пострадавшая потеряла сознание, а преступник скрылся. Спустя некоторое время его задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Красном Селе, одном из районов Санкт-Петербурга, мужчина не менее двух раз выстрелил в сторону пожилой пары, с которой у него перед этим был конфликт.

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      Анна Габай
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