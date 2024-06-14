В Эстонии призвали отправить в отставку премьера Каллас

Экс-министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу призвал к отставке премьера Каллас

Бывший министр иностранных дел Эстонии, глава оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу призвал отправить в отставку премьер-министра республики Каю Каллас на фоне скандала из-за дефицита средств на финансирования обороны страны, сообщает Euractiv.

«В ответ на бездействие правительства в течение года, премьер [Каллас] солгала, что узнала о беспокойстве [экс-замминистра обороны Эстонии] Кусти Салма из газеты (... ) Премьер-министр должна уйти в отставку», — приводятся в публикации слова политика.

Ранее замминистра обороны Эстонии Салма ушел в отставку, заявив, что правительство республики не может преодолеть дефицит в 1,6 миллиарда евро, которые должны были быть потрачены на закупку боеприпасов. В ответ на отставку Салмы премьер Эстонии Каллас заявила, что узнала о дефиците из публикации в СМИ.

14 июня в Эстонии заявили о готовности обучить больше украинских военных. По словам министра обороны республики Ханно Певкура, Рига готова направить на Украину своих инструкторов.