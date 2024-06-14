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16:14, 14 июня 2024Мир

В Германии изъяли рекордный объем партии кокаина

DPA: в Германии изъяли рекордный объем партии кокаина весом 35 тонн

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Центральное управление по борьбе с организованной преступностью и Таможенное криминальное ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии сообщили об изъятии рекордного объема партии кокаина весом 35 тонн. Об этом передает агентство DPA.

«Кокаин был обнаружен в порту Гамбурга еще в прошлом году, но информация не была предана огласке. Конкретный объем партии составляет 35 тонн наркотического вещества, что является крупнейшей находкой такого типа», — сообщает агентство со ссылкой на министерство юстиции Северного Рейна — Вестфалии.

Газета Bild со ссылкой на собственные источники добавила, что наркотики были найдены «в коробках с фруктами и были спрятаны между ананасами».

По данным газеты, во время операции по изъятию кокаина в семи регионах были арестованы семь человек. Помимо этого, оценочная стоимость партии составляет 30 миллиардов евро.

10 апреля глава Федерального управления уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх заявил, что кокаин перестал быть в Германии наркотиком для высших слоев общества и стал доступен даже домохозяйкам. Также одним из крупнейших центров сбыта наркотика он назвал порт Гамбурга.

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      Дарья Устьянцева
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