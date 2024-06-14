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14:28, 14 июня 2024Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупредительные сигналы начали звучать в столице страны в 14:02. Кроме того, сирены слышны в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе военного аэродрома. По его словам, была поражена часть, где ремонтируют и обслуживают самолеты ВСУ.

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      Кристина Есикова
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