В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупредительные сигналы начали звучать в столице страны в 14:02. Кроме того, сирены слышны в Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее российские военные ударили по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе военного аэродрома. По его словам, была поражена часть, где ремонтируют и обслуживают самолеты ВСУ.