В российском регионе пообещали рекордную выплату за контракт с Минобороны

Глава КЧР Темрезов пообещал выплату до 1,3 млн рублей за контракт с Минобороны

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов пообещал жителям рекордную выплату — до 1,3 миллиона рублей — за заключение контракта с Минобороны России. Подробный комментарий глава региона опубликовал в Telegram-канале.

По данным местных журналистов, в прошлом контрактникам в Карачаево-Черкесии предоставляли в 13 раз меньше — 100 тысяч рублей. На втором месте по выплатам — Санкт-Петербург (1,1 миллиона рублей), на третьем — Краснодарский край (1 миллион рублей).

«Регулярно получаем информацию из зоны СВО, где наши земляки выполняют боевые задачи. Мы знаем об их мужестве, готовности выполнять свой гражданский долг, защищая Родину. Наш долг — поддержать бойцов и их семьи», — написал Темрезов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин разрешил семьям погибших участников спецоперации получать сразу две пенсии.