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16:53, 14 июня 2024Россия

ВСУ за день обстреляли три населенных пункта в Курской области

Врио губернатора Курской области заявил о двух пострадавших при обстрелах ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли три населенных пункта в Курской области — город Суджа, а также села Гончаровка и Заолешенка. Об этом заявил в Telegram-канале врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что в результате атак пострадали два человека. Им начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

«На одной из улиц Суджи в результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждена летняя кухня», — написал Смирнов.

Он отметил, что в Курской области было зафиксировано десять прилетов со стороны Украины. Глава региона заверил, что подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка.

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина получил ранение при атаке дрона на грузовой автомобиль. Пострадавшего доставили в Рыльскую районную больницу для оказания помощи.

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      Анна Щербакова
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