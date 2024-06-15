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00:13, 15 июня 2024Россия

15 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

15 июня в России отмечают День создания юннатского движения и День города Улан-Удэ. В мире в этот день говорят о важности ветра в экономике и энергетике, а также жертвуют деньги на благотворительность. Какие еще торжества проходят в России и мире 15 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День города Улан-Удэ

Фото: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

Улан-Удэ — столица Республики Бурятия, была основана в 1666 году. День города ежегодно отмечается в третью субботу июня. В 2024 году праздник приходится на 15 июня.

15 июня 2024 года Улан-Удэ исполняется 358 лет

В честь праздника жители и гости города смогут посетить специально организованные концерты, ярмарки, фестивали чая, а также попробовать традиционное бурятское блюдо — бууз.

День создания юннатского движения в России

Юннаты, или юные натуралисты, — это детское движение, которое зародилось в России более 100 лет назад благодаря педиатру Ивану Русакову и биологу Борису Всесвятскому. Они предложили создать объединение детей, интересующихся растительным и животным миром.

В 2004 году станцию юных натуралистов переименовали в «Федеральный детский эколого-биологический центр», где школьники со всей страны принимают участие в конкурсах и акциях, связанных с экологией и биологией.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Праздники в мире

Всемирный день ветра

Праздник появился в 2007 году усилиями Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Ежегодное мероприятие призвано привлечь внимание общественности к большому потенциалу ветроэнергетики.

В настоящее время ветроэнергетические установки (ВЭУ) работают почти в 80 странах мира, а в производстве энергии из ветра задействованы тысячи людей. Эксперты уверены, что к 2050 году половина используемой в Евросоюзе электроэнергии будет производиться именно из энергии ветра.

Вceмиpный дeнь пoжepтвoвaний

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

День пожертвований отмечается ежегодно во всем мире с 2010 года. Организаторы предлагают принять участие в празднике из любой точки земли, выполнив одно из трех действий:

  1. Подойти к незнакомцу и дать ему 10 долларов (≈ 900 рублей), объяснив, что вы принимаете участие во Всемирном дне благотворительности;
  2. Стать волонтером в любой из доступных организаций;
  3. Пожертвовать 10 долларов (≈ 900 рублей) в одну из благотворительных организаций.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 июня:

  • Дeнь чepнocливa в США;
  • Дeнь инжeнepa в Италии;
  • Праздник мужских недостатков;
  • Дeнь paбoтникa пpoтивoпoжapнoй cлужбы в Кыpгызcтaне;
  • День придумывания новых созвездий.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти священномученика Пофина, епископа Лионского

Фото: public domain

Святой Пофин жил во II веке, в эпоху императора Марка Аврелия, и служил епископом в Лионе. Когда на христиан начались гонения, он сам пришел к язычникам, будучи уже глубоким старцем, и смело заявил о своей вере. В отместку за поругание богов язычники закидали Пофина камнями, после чего бросили его в темницу, где святой через несколько дней отошел к Богу.

Обретение мощей благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской

Княгиня Иулиания жила в XIV веке и была женой князя Вяземского — Симеона Мстиславича. Смоленский князь Юрий Святославич был пленен красотой женщины и безрезультатно пытался склонить ее прелюбодеянию. Видя стойкость Иулиании, он убил ее мужа, чтобы насильно овладеть княгиней.

Княгиня воспротивилась насильнику, и тогда по его приказу ей отрубили ноги и руки, а тело бросили в реку Тверцу. Согласно преданию, весной 1406 года тело мученицы увидели плывущим против течения. Одному из местных жителей послышался голос, который сказал похоронить Иулианию у южных врат собора в Торжке. Несколько столетий спустя над гробом святой возвели церковь.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 15 июня:

  • День памяти мучеников Бландины и Понтика Лионских;
  • День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского;
  • День памяти исповедника, патриарха Константинопольского Никифора I.

Приметы на 15 июня

  • Сколько в небе птиц увидел человек — столько хороших новостей его ждет в этом году;
  • Вороны громко каркают — к ненастью и дождям;
  • Ветер дует с запада — также признак скорого похолодания.

Кто родился 15 июня

Джеймс Белуши

Джеймс Белуши (70 лет) — американский актер, получивший известность после выхода фильмов: «К-9», «Кудряшка Сью», «Преступные связи». Кроме того, несколько лет артист снимался в сериале «Как сказал Джим». Помимо актерской карьеры, Белуши занимается бизнесом: в 1996 году вместе с актером Чаком Норрисом он открыл табачную компанию Lone Wolf. В 2006-м актер выпустил книгу «Настоящие мужчины не извиняются».

Анна Ковальчук

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Анна Ковальчук (47 лет) — российская актриса. Народная популярность пришла к ней после роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», который идет на российском телевидении уже в течение 24 лет.

В 2005 году Ковальчук сыграла одну из главных ролей в сериале «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова, также снималась в фильме «Адмирал», сериале «Екатерина. Фавориты» и других картинах.

Кто еще родился 15 июня

  • Кортни Кокс (60 лет) — американская актриса;
  • Андрей Леонов (65 лет) — российский актер;
  • Дарья Повереннова (52 года) — российская актриса;
  • Демис Руссос (1946-2015) — греческий певец;
  • Юрий Андропов (1914-1984) — советский политик, глава СССР с 1982 по 1984 год;
  • Эрик Эриксон (1902-1994) — американский психолог и психоаналитик.

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      Юлия Анасян
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