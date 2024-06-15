Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте

Российская певица Anna Asti выбила два зуба микрофоном во время выступления на концерте. Об этом она рассказала NEWS.ru на вручении премии МУЗ-ТВ.
По словам артистки, оставшееся выступление ей пришлось прикрывать рот. Кроме того, на одном из последних концертов был момент, когда она сломала каблук. «И мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях», — поделилась певица.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала о похудении ради посещения премии МУЗ-ТВ 2024 в мини-платье. 60-летняя исполнительница призналась, что постройнела за счет отказа от жареной картошки, мороженого и фруктов за две недели до мероприятия.