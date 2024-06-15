Anna Asti выбила зубы микрофоном на концерте

NEWS.ru: певица Anna Asti выбила два зуба микрофоном во время выступления

Российская певица Anna Asti выбила два зуба микрофоном во время выступления на концерте. Об этом она рассказала NEWS.ru на вручении премии МУЗ-ТВ.

По словам артистки, оставшееся выступление ей пришлось прикрывать рот. Кроме того, на одном из последних концертов был момент, когда она сломала каблук. «И мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях», — поделилась певица.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о похудении ради посещения премии МУЗ-ТВ 2024 в мини-платье. 60-летняя исполнительница призналась, что постройнела за счет отказа от жареной картошки, мороженого и фруктов за две недели до мероприятия.