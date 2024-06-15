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00:19, 15 июня 2024Мир

Антонов обвинил Запад в нарушении всех норм приличия

Посол Антонов: Запад нарушил все нормы приличия
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Запад нарушил все нормы приличия, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения. Проще говоря, стали жить не по закону, а по понятиям», — считает дипломат.

По его мнению, «Большая семерка» (G7), которую он назвал «вороватой», пытается отнять у РФ деньги, которые страна честно заработала в контексте международного сотрудничества.

Ранее представитель администрации США подтвердил Reuters, что страны объединения договорились о выделении Киеву кредита на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Он рассказал, что эти деньги могут быть использованы для нужд в военной, бюджетной и гуманитарной сферах и восстановления страны.

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      Сергей Грехов
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