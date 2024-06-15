Китай призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

Постпредство КНР при ООН призвало Москву и Киев сесть за стол переговоров

Стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что Москва и Киев должны начать мирные переговоры как можно скорее. «Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу», — подчеркнул дипломат КНР.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Китай лоббирует в правительствах различных стран свой альтернативный мирный план по урегулированию конфликта на Украине перед швейцарским саммитом. Отмечается, что Украина, США и другие западные правительства активно продвигали участие Китая в переговорах, поскольку добивались большей легитимности саммита, который пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня.