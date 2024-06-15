Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 15 июня 2024Бывший СССР

На Украине оценили возможность восстановления всех энергоблоков до зимы

На Украине заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На Украине до зимы будет невозможно восстановить все поврежденные энергоблоки, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда», передает РИА Новости.

«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», — сказал он.

Ранее Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе ощутимо усложнится. Он отметил, что отключения потребителей неизбежны. По его словам, ограничения связаны с ремонтной кампанией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна планирует до зимы восстановить все энергообъекты, которые возможно. По его словам, половины украинского энергопроизводства больше нет, однако у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей газовой генерации уже в этом году.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН выступили за мир на Украине на своих условиях

      На Украине оценили возможность восстановления всех энергоблоков до зимы

      Президента ЮАР переизбрали на новый срок

      Представители русской общины в США рассказали о визитах ФБР

      На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США

      Антонов обвинил Запад в нарушении всех норм приличия

      Раскрыта возможность существования планет с жизнью у белых карликов

      Тело третьего погибшего извлекли из-под рухнувшего подъезда в Шебекино

      Посол осудил решение G7 использовать доходы с активов России

      Небензя обвинил Украину в отказе от мирного урегулирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше