На Украине оценили возможность восстановления всех энергоблоков до зимы

На Украине заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы

На Украине до зимы будет невозможно восстановить все поврежденные энергоблоки, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда», передает РИА Новости.

«Мы можем восстановить до зимы какое-то количество энергоблоков, но не все», — сказал он.

Ранее Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе ощутимо усложнится. Он отметил, что отключения потребителей неизбежны. По его словам, ограничения связаны с ремонтной кампанией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна планирует до зимы восстановить все энергообъекты, которые возможно. По его словам, половины украинского энергопроизводства больше нет, однако у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей газовой генерации уже в этом году.