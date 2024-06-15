Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:48, 15 июня 2024Мир

Президента ЮАР переизбрали на новый срок

Сирил Рамафоса переизбран Национальной ассамблеей на пост президента ЮАР
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. Фото: Nic Bothma / Reuters

Национальная ассамблея ЮАР переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Председатель верховного суда ЮАР Раймонд Зондо заявил, что объявляет «достопочтенного Сирила Рамафосу» законно избранным президентом страны.

По итогам выборов, Рамафоса получил 283 голоса, а его оппонент, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, — 44 голоса.

В 2021 году Рамафоса передал на неделю свои полномочия вице-главе страны Дэвиду Мабузе из-за заражения COVID-19. Политик уходил на самоизоляцию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН выступили за мир на Украине на своих условиях

      Президента ЮАР переизбрали на новый срок

      Представители русской общины в США рассказали о визитах ФБР

      На Украине заявили о проверке «Азова» правительством США

      Антонов обвинил Запад в нарушении всех норм приличия

      Раскрыта возможность существования планет с жизнью у белых карликов

      Тело третьего погибшего извлекли из-под рухнувшего подъезда в Шебекино

      Посол осудил решение G7 использовать доходы с активов России

      Небензя назвал саммит мира в Швейцарии «сходкой» и «междусобойчиком»

      Небензя обвинил Украину в отказе от мирного урегулирования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше