Президента ЮАР переизбрали на новый срок

Сирил Рамафоса переизбран Национальной ассамблеей на пост президента ЮАР

Национальная ассамблея ЮАР переизбрала президентом страны Сирила Рамафосу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Председатель верховного суда ЮАР Раймонд Зондо заявил, что объявляет «достопочтенного Сирила Рамафосу» законно избранным президентом страны.

По итогам выборов, Рамафоса получил 283 голоса, а его оппонент, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема, — 44 голоса.

В 2021 году Рамафоса передал на неделю свои полномочия вице-главе страны Дэвиду Мабузе из-за заражения COVID-19. Политик уходил на самоизоляцию.

