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13:39, 15 июня 2024Бывший СССР

Россия помогла восстановить пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении

Оверчук: Россия восстановила железнодорожное сообщение Армении с внешним миром
СюжетНаводнения в России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия помогла восстановить пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении. О содействии в решении этой проблемы рассказали в пресс-службе правительства России, комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

«В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией», — заявил зампред правительства Алексей Оверчук. Он указал, что единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов, длительное нарушение его работы могло бы иметь серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом.

25 мая в результате продолжительных осадков с последующим переполнением и выходом из русел рек на севере Армении был поврежден ряд объектов инфраструктуры. Было размыто 1800 метров пути, повреждено 45 опор контактной сети, нарушено электроснабжение. Вскоре специалисты РЖД приступили к восстановлению пострадавших от наводнения железных дорог.

14 июня было открыто движение поездов на участке Айрум — Санаин. Благодаря опережающему темпу работ движение удалось восстановить почти на неделю раньше, чем планировалось. Уже 15 июня по восстановленному участку прошел контейнерный поезд из Грузии на Ереван.

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      Алина Гончарова
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