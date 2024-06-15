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03:39, 15 июня 2024Экономика

Центробанк захотел обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

ЦБ РФ хочет с 1 января 2025 года обязать НПФ выявлять конфликты интересов

Фото: Globallookpress.com

Банк России хочет с 1 января 2025 года обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять конфликты интересов и управлять ими. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Регулятор разработал проект требований, которые призваны защитить интересы вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определяются правила выявления конфликтов интересов и описываются конкретные ситуации, в которых они могут возникнуть.

Центробанк обязывает НПФ предотвращать подобные инциденты, а также вести обязательный учет соответствующей информации.

Разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний, уточнил регулятор.

Проект вынесен на общественное обсуждение, Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.

Ранее регулятор сообщил, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко выросла в начале июня, достигнув уровня 15,69 процента годовых.

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      Марина Совина
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