Центробанк захотел обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

ЦБ РФ хочет с 1 января 2025 года обязать НПФ выявлять конфликты интересов

Банк России хочет с 1 января 2025 года обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять конфликты интересов и управлять ими. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Регулятор разработал проект требований, которые призваны защитить интересы вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определяются правила выявления конфликтов интересов и описываются конкретные ситуации, в которых они могут возникнуть.

Центробанк обязывает НПФ предотвращать подобные инциденты, а также вести обязательный учет соответствующей информации.

Разработанные требования аналогичны тем, которые действуют в отношении профучастников и управляющих компаний, уточнил регулятор.

Проект вынесен на общественное обсуждение, Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.

Ранее регулятор сообщил, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, резко выросла в начале июня, достигнув уровня 15,69 процента годовых.