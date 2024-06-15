Условия Венгрии внесли в проект документа о вступлении Украины в ЕС

Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что в последние дни в Брюсселе шли споры о том, при каких условиях должна начаться евроинтеграция Украины. Венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной.
Теперь у Венгрии есть документ, согласно которому Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.
Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца июня. В конце мая стало известно, что начало переговоров блокировала Венгрия.