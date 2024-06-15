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07:53, 15 июня 2024Мир

Условия Венгрии внесли в проект документа о вступлении Украины в ЕС

Сийярто: условия Венгрии внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в последние дни в Брюсселе шли споры о том, при каких условиях должна начаться евроинтеграция Украины. Венгерские условия были включены в рамочный документ о будущих переговорах с Украиной.

Теперь у Венгрии есть документ, согласно которому Украина должна вернуть права, отнятые у закарпатских венгров в последние годы.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца июня. В конце мая стало известно, что начало переговоров блокировала Венгрия.

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      Марина Совина
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