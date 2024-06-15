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10:31, 15 июня 2024Бывший СССР

В подполье заявили об ударе по ангару ВСУ в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ангару ВСУ в Николаевской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по ангару Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Согласно его данным, прилет по объекту произошел 14 июня. «В Баштанском районе вечером, почти в шесть. Прилетело в ангар, где "ничего не было"», — сказал подпольщик. Как он утверждает, «ничего» горело и детонировало долгое время.

Лебедев назвал удар очень мощным. Он сопровождался длительной детонацией, а звуки взрыва доносились до Николаева, отметил координатор подполья.

Ранее Вооруженные силы России поразили расположение украинской армии в Очакове. По словам Лебедева, после ракетной атаки на турбазе, где было расквартировано более 500 солдат ВСУ, начался пожар.

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      Кристина Есикова
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