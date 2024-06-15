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13:41, 15 июня 2024Бывший СССР

В Полтавской области произошел взрыв

В Миргороде Полтавской области произошел взрыв
Aрхивное фото

Aрхивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Миргороде Полтавской области произошел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«В Миргороде Полтавской области был слышен звук взрыва», — говорится в публикации. Отмечается, что в городе расположен военный аэродром.

Ранее войска России нанесли удар по складу украинской армии в подконтрольном киевским властям Гуляйполе Запорожской области. Сообщалось, что российские военные ударили ракетами. Кроме того, дронами была атакована закрытая территория в районе газораспределительной станции в юго-восточной части города.

15 июня стало известно об ударе российских сил по ангару украинских войск в Николаевской области. Как уточнялось, звуки взрыва доносились до Николаева.

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      Кристина Есикова
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