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20:40, 15 июня 2024Россия

В пяти селах российского региона аварийно отключился свет

В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет

Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет. Об этом сообщает губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. «Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — указано в сообщении.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Белгородской области. Российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

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      Марк Успенский
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