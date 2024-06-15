В пяти селах российского региона аварийно отключился свет

В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет

В пяти селах Белгородской области аварийно отключился свет. Об этом сообщает губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Речь идет о селах Устинка, Ясные Зори, Бочковка, Нечаевка и Лозовое. «Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ», — указано в сообщении.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Белгородской области. Российские средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника ВСУ над Ростовской областью.

