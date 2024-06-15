В Петербурге задержали четырех подозреваемых в организации притонов

В Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в организации притонов в Центральном и Адмиралтейском районах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там отмечается, что при «содействии спецполка полиции задержаны три неработающие петербурженки 31–52 лет, а также 41-летний неработающий петербуржец». Одна из задержанных, по версии следователей, управляла заведением, две другие занимались организацией приема клиентов, задержанный мужчина работал водителем. При обысках в квартирах, кол-центре и притонах у подозреваемых были обнаружены банковские карты, электронные носители информации и тетради с записями.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) УК РФ , одна из женщин задержана на основании статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

В апреле «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города, что пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры. В отношении 61-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ.