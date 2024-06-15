Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 15 июня 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в организации притонов

В Петербурге задержали четырех подозреваемых в организации притонов

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в организации притонов в Центральном и Адмиралтейском районах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там отмечается, что при «содействии спецполка полиции задержаны три неработающие петербурженки 31–52 лет, а также 41-летний неработающий петербуржец». Одна из задержанных, по версии следователей, управляла заведением, две другие занимались организацией приема клиентов, задержанный мужчина работал водителем. При обысках в квартирах, кол-центре и притонах у подозреваемых были обнаружены банковские карты, электронные носители информации и тетради с записями.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 241 (организация занятия проституцией) УК РФ , одна из женщин задержана на основании статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

В апреле «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города, что пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры. В отношении 61-летней женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Обнародован полный текст стамбульского договора между Россией и Украиной. По каким пунктам не сошлись стороны?

      В США рассказали о подходящих России для переговоров властях Украины

      Президент Швейцарии назвала цели саммита по Украине скромными

      Российские школьники получили сроки за групповое изнасилование мальчика

      Турчак попросил освободить его от обязанностей в «Единой России»

      В Италии прокомментировали мирное предложение России

      В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Благовещенске

      На Украине отключат бытовых потребителей от линий для критических объектов

      Опрос выявил не поддерживающих Байдена и Трампа американцев

      Стал известен размер выплат жильцам обстрелянного в Шебекино дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше