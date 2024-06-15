Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе

Yonhap: КНДР может возвести стену на границе с Южной Кореей

КНДР может возвести стену в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает «Ёнхап» со ссылкой на источники.

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю, строят дороги в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны», — заявил анонимный южнокорейский военнослужащий.

Агентство заподозрило, что Северная Корея готовится возвести на границе сооружение, подобное Берлинской стене, разделявшей Восточный и Западный Берлин с 1961 по 1989 год. При этом в публикации отмечается, что точный характер проводимых работ непонятен без дополнительного анализа. Не исключено, что проводимые КНДР мероприятия могут оказаться укреплением сторожевых и опорных пунктов.

9 июня около 20 северокорейских солдат ненадолго пересекли военно-демаркационную линию на центральном участке границы с Южной Кореей, а затем вернулись на территорию КНДР после предупредительных выстрелов.