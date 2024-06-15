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17:58, 15 июня 2024Силовые структуры

Замначальника ОБЭП Сочи задержали в Самаре за превышение полномочий

Заместителя начальника ОБЭП Сочи задержали в Самаре за превышение полномочий

Фото: АГН «Москва»

Заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП) Сочи задержали в Самаре по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Уточняется, что силовики обыскали номер отеля Леонида Шулики, а также его место жительства. Им удалось изъять технику, включая пять телефонов, ювелирные украшения и наличные. Кроме того, у задержанного обнаружили предметы роскоши с нацистскими символами.

По данным источника РЕН ТВ, Шулика замешан в махинациях со строительством. Вскоре он будет доставлен в Сочи для ареста.

Ранее Саратовский областной суд огласил приговор в отношении бывшего начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Саратову, виновного в покушении на вымогательство взятки и в превышении должностных полномочий. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.

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      Марк Успенский
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