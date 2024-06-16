Армия Израиля ввела паузу в боевых действиях на юге сектора Газа

ЦАХАЛ ввел паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что будут ежедневно вводить тактическую паузу в боевых действиях в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении израильских военных, передает ТАСС.

Речь идет о районе вдоль дороги, которая проходит от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. Таким образом, начиная с субботы, 15 июля, локальная тактическая пауза военной активности будет ежедневно проводиться с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления.

При этом ЦАХАЛ будет сообщать о продолжении наступления. Отмечается, что подобное решение было принято совместно с ООН и другими международными организациями.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш внес ЦАХАЛ черный список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта.