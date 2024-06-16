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17:30, 16 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали провалом «саммит мира» в Швейцарии

Депутат Рады Дубинский назвал провалом конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Конференция по Украине в Швейцарии стала провалом. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Несмотря на огромные бюджеты, вложенные в то, чтобы убедить нас в успехе "швейцарского фотосаммита", — это провал», — убежден он. Нардеп назвал «саммит мира» встречей друзей, которые собрались поговорить о том, что уже и так обсуждается.

Ранее 80 из 91 страны, участвовавшей в конференции, поддержали итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Киев выведет войска из новых российских регионов — Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, — а также откажется от членства в НАТО.

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      Кристина Есикова
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