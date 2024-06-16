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10:17, 16 июня 2024Силовые структуры

ОМОН прибыл к СИЗО в Ростовской области для освобождения заложников

«112»: для освобождения заложников к ростовскому СИЗО прибыл ОМОН

Кадр: Telegram-канал 112

ОМОН прибыл к СИЗО в Ростовской области, где арестованные взяли в плен сотрудников, для освобождения заложников. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Также отмечается, что силовики оцепили улицы вокруг изолятора. Проход и проезд закрыт для всех гражданских. В настоящее время заключенных пытаются убедить сдаться и не причинять вреда захваченным людям.

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Спецподразделения готовы применить силу, если переговоры с террористами зайдут в тупик. Преступники требуют автомобиль, оружие и возможность беспрепятственно уйти за границу.

Ранее появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области. На кадрах видно, как несколько мужчин взяли в плен сотрудников следственного изолятора, в том числе начальника одного из управлений и инспектора. Попавшие на видео арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.

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      Фариза Бацазова
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