Прибытие спецназа к СИЗО в Ростове-на-Дону попало на видео

Прибытие спецназа ФСИН к СИЗО-1 в Ростове-на-Дону показали на видео

Спецназ ФСИН стянули к СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где террористы захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Видео их прибытия публикует Telegram-канал Brief.

На обнародованной записи голос за кадром комментирует передвижение спецназовцев. Он говорит, что готовится штурм. Мужчина подмечает, что делается это «в открытую».

По данным пресс-службы ведомства, в связи с чрезвычайной ситуацией на месте происшествия находится начальник ГУФСИН РФ по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.

В воскресенье, 16 июня, стало известно, что шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, захватив двух заложников. По некоторым данным, они потребовали машину и оружие.