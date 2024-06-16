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14:42, 16 июня 2024Мир

В Германии неизвестный напал на полицейских с топором

Bild: в Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Германии неизвестный напал на полицейских с топором. Об этом сообщает издание Bild.

Полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города Репербан. Отмечается, что инцидент произошел возле скопления болельщиков сборной Нидерландов, которая играет там с Польшей в рамках проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

По данным издания, неизвестный проявлял агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов и набросился на них с топором. Полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем были вынуждены открыть огонь. Нарушитель был ранен. Мотивы нарушителя выясняются.

Ранее в Донецке неизвестные напали на полицейского и его жену. Прибывшие на место медики зашили полицейскому голову и доставили в больницу. У женщины диагностировали синяки. Одного из нападавших задержали.

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      Олег Давыдов
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