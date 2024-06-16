Дандыкин: контратака под Харьковом обернется для ВСУ поражением

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в контратаку под Харьковом обернется для них поражением. Такое развитие событий предрек военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, российские войска владеют инициативой на всех участках зоны проведения специальной военной операции (СВО), в том числе в Харьковской области. В свою очередь, ВСУ несут большие потери.

«В наступлении ВСУ нет никакого смысла. Войска идут лишь по приказу руководства, что объясняется желанием получить еще больше поддержки от Запада, в том числе материальной. Они могут расширить наступление еще и до Купянска, там тоже наблюдается подвижки. Но ждет их все равно только поражение», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику ВСУ в зоне СВО. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики (ДНР).