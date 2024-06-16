В Швейцарии прокомментировали контакты с Россией после саммита по Украине

Кассис: Швейцария продолжит контакты с Россией после саммита по Украине

После завершения международного саммита по миру на Украине Швейцария продолжит регулярные контакты с Россией. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис, сообщает РИА Новости.

«У нас есть регулярные контакты, и наш посол в Москве [Кристина Марти Ланг] открыта для диалога. Каждые две недели у нас проходят контакты с МИД России, и мы продолжим эти контакты после конференции», — заявил министр.

Ранее итоговую декларацию саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали и подписали 80 из 91 стран, участвовавших в конференции. Так, в частности, в этом списке числятся США, государства Евросоюза, Швейцария и Турция.