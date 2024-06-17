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14:42, 17 июня 2024Россия

17-летнего российского подростка госпитализировали с пробитой головой после концерта

В Петербурге подростка госпитализировали с пробитой головой после концерта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 17-летнего подростка госпитализировали с пробитой головой после концерта. Об этом стало известно 78.ru.

Как выяснило издание, россиянин отдыхал в клубе на Пироговской набережной. В больнице юноша заявил, что на него напал охранник заведения.

В медучреждение подросток попал в сильном алкогольном опьянении и в состоянии средней тяжести. Мать пострадавшего пообещала в скором времени забрать его домой.

Ранее сообщалось, что в Саратове подростки в больнице избили ребенка ремнем ради видео. В региональном Минздраве по факту произошедшего инициировали проверку. Кроме того, ситуацией заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Также на инцидент обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Организация обратилась в полицию с просьбой начать расследование.

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      Анна Щербакова
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