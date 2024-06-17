Адель переделала дом Сталлоне до неузнаваемости

The Sun: певица Адель переделала бывший дом актера Сталлоне до неузнаваемости

Британская певица Адель переделала бывший дом американского актера Сильвестра Сталлоне до неузнаваемости. О ремонте артистки в роскошном доме в Лос-Анджелесе пишет The Sun.

Адель надстроила дополнительный этаж, добавила гараж для пяти машин и собралась возвести специальную крышу с охлаждающей поверхностью. Ремонт обошелся певице в несколько миллионов долларов. По данным источников, нетронутой осталась только бронзовая статуя Сталлоне в образе его самого известного киногероя — Рокки Бальбоа. Она стоит у бассейна, и первоначально актер собирался забрать скульптуру с собой, но Адель настояла на покупке дома вместе с ней.

«К окончанию ремонта дом будет абсолютно гигантским. Но он выглядит невероятно, и она уверена, что все того стоит. Адель хочет жить там постоянно с сыном Анджело и партнером Ричем Полом, мечтает, чтобы семья росла там», — рассказал знакомый с ситуацией источник.

Адель приобрела роскошное поместье Сталлоне в феврале 2022 года. Уточняется, что ради покупки недвижимости певица взяла ипотеку в размере 37,7 миллиона долларов. Площадь дома достигает 1,7 тысячи квадратных метров, а площадь участка — 1,4 гектара. Внутри жилья шесть спален и девять ванных комнат, а также домашний кинотеатр, гостиная и офис с выходом на террасу.