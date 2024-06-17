Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 17 июня 2024Бывший СССР

Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром»

Алаудинов: пусть Сырский подумает, что здесь бесплатный сыр, и дернется
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) должен стянуть силы на харьковское напавление, как на сыр в мышеловке. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его слова передает ТАСС.

«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется», — заявил Алаудинов, добавив, что переброска сил ВСУ необходима для того, чтобы их уничтожить.

Он сообщил, что на харьковском направлении ВС России заняли самые опасные участки фронта, а «противник уже застонал» от того, что группы подразделения «Ахмат» проходят в тыл ВСУ по ночам.

Ранее Алаудинов заявил, что слова президента России Владимира Путина об условиях для переговоров с Украиной означают готовность Москвы идти до конца и выполнить цели спецоперации (СВО).

«Мне кажется, Путин четко дал понять всем лидерам, которые собираются завтра [на конференции в Швейцарии] обсуждать Россию, что мы готовы идти до конца и мы будем идти до конца», — прокомментировал заявления президента Алаудинов.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Москвичи массово отравились покупными салатами. Десятки человек попали в реанимацию

      На известную российскую телеведущую завели дело об оправдании терроризма

      Noize MC потребовали признать террористом и экстремистом

      Названа недопустимая для офиса повседневная одежда

      В Грузии раскрыли подробности санкций со стороны США

      Президент Латвии оценил вероятность следующего саммита по Украине

      Летящий над российским регионом беспилотник сняли на видео

      Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов

      В Кремле назвали даты визита Путина в КНДР и Вьетнам

      Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше