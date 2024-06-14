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15:09, 14 июня 2024Россия

В Минобороны прокомментировали заявления Путина о переговорах с Украиной

Генерал Алаудинов: слова Путина о переговорах означают намерение идти до конца
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Слова президента России Владимира Путина об условиях для переговоров с Украиной означают готовность Москвы идти до конца и выполнить цели спецоперации (СВО). Об этом заявил замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Ранее сегодня, 14 июня Путин заявил, что Москва будет намерена обсуждать переговоры с Киевом после выполнения Украиной ряда условий: вывод Вооруженных сил Украины из новых регионов России, отказ от вступления в НАТО, а также принятие внеблокового и безъядерного статуса Украины и снятие антироссийских санкций.

«Мне кажется, Путин четко дал понять всем лидерам, которые собираются завтра [на конференции в Швейцарии] обсуждать Россию, что мы готовы идти до конца и мы будем идти до конца», — прокомментировал заявления президента Алаудинов.

В ходе выступления в Министерстве иностранных дел Путин также заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров с Украиной «хоть завтра». Однако на Украине с 2022 года действует решение Совета нацбезопасности и обороны страны об отказе от переговоров с Россией.

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      Марк Леонов
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