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15:01, 17 июня 2024Бывший СССР

Бухгалтер воинской части ВСУ организовал схему по присвоению боевых выплат

Бухгалтер воинской части ВСУ присвоил миллионы гривен из боевых выплат

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бухгалтер одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики организовал схему по внесению фиктивных данных об участии солдат в боевых действиях и присвоил миллионы гривен, направленные на выплаты военным. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на свои источники.

«Уголовное дело открыто по двум статьям, а именно 191 — присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением и 366 — служебный подлог», — говорится в сообщении.

По данным следствия, участниками схемы были три человека, а возглавлял ее главный бухгалтер воинской части. С мая 2023 по январь 2024 года они присвоили 4,5 миллиона гривен (около 9,8 миллиона рублей). Участников преступной группы задержали и сообщили им о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Государственное бюро расследований Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой солдат. Согласно данным ведомства, бывший заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ организовал коррупционную схему по переводу военных в тыл.

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      Александр Курбатов
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