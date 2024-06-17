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10:01, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине начали расследование о вымогательстве взяток у солдат ВСУ

«Страна»: ГБР Украины начало расследование о вымогательстве взяток у солдат ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование о вымогательстве взяток у находящихся на передовой солдат ВСУ, передает издание «Страна.ua».

Взятки были связаны с переводом военных с передовой в тыл, а коррупционную схему организовал бывший заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск Украины Владимир Гаманенко, который был назначен на эту должность бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Гаманенко был задержан вместе с сообщниками при получении взятки в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей) и отправлен в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 миллиона рублей).

Ранее пленный военнослужащий мехбригады ВСУ Андрей Мирошниченко рассказал, что бойцы ВСУ, находящиеся в хороших отношениях с командованием, за взятки получают послабления и уходят в отпуск с передовой.

«Кто хорошо с комбатом общается, башляет ему денежки, и домой ездит, когда хочет, когда надо. Кто платит, тем все можно. А кто нет — тот сразу на передовую», — уточнил он.

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      Валентин Карант
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