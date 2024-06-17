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09:46, 17 июня 2024Экономика

Экономику России по покупательной способности оценили

Росстат: ВВП РФ по покупательной способности в 2023 году составил $ 6,45 трлн

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2023 года ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) составил 6,45 триллиона долларов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

ППС представляет собой соотношение цен на товары и услуги, показывающее, какое количество денежных единиц необходимо потратить для покупки одинакового количества продукции в разных странах.

По итогам прошлого года ВВП России по ППС увеличился на 715 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2021-го. Тогда он находился на уровне в 5,73 триллиона долларов и составлял 3,8 процента глобального валового продукта. При этом данные за 2023 год являются промежуточными, уточнил заместитель главы Росстата Дмитрий Кенчадзе. Они будут учтены в следующем раунде по итогам за 2024 год с учетом данных национальных статслужб.

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Согласно обновленной оценке Всемирного банка за 2021 год, Россия заняла четвертое место среди крупнейших экономик мира. Выше в рейтинге расположились только Индия (11 триллионов долларов), США (24 триллиона) и Китай (29 триллионов). В то же время России удалось опередить в списке Японию (5,6 триллиона) и Германию (5,2 триллиона).

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что для сохранения четвертой строчки в рейтинге крупнейших ВВП по ППС необходимо добиться ежегодного роста отечественной экономики на 3,5 процента. В противном случае, как уточнил он, страны с большой численностью населения и значительными технологическими возможностями смогут опередить РФ по этому показателю.

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