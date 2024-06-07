Названо условие для сохранения РФ позиции четвертой экономики мира

Шохин: ВВП должен расти на 3,5 % в год для сохранения места РФ в топ-4 экономик

ВВП России должен расти на 3,5 процента в год, чтобы страна могла сохранить позиции четвертой экономики мира. Такое условие для сохранения места в топ-4 назвал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

По словам Шохина, сохранять высокие темпы роста экономики необходимо, так как страны с большим населением и технологическими возможностями, «действительно могут на это четвертое место посматривать»

«3,5 процента — это сохраниться на четвертом месте, поскольку в спину нам дышат такие страны, как Индонезия. Лучше 3,5 процента иметь, поскольку та же Индонезия или Индия, ориентируются на 6-8 процента», — пояснил он.

О том, что отечественная экономика по паритету покупательной способности вошла в топ-4 экономик мира, в 2021 году объявил Всемирный банк. В следующие два года страна сохранила имеющиеся позиции. Чтобы подняться на третье место в рейтинге, стране нужно решить демографический вопрос, заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко.

Путин поручил правительству вывести Россию на четвертое место среди ведущих экономик мира по размеру ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Добиться вышеуказанной цели президент поручил «не позднее 2030 года». Выполнить эту задачу необходимо в том числе за счет наращивания производительности труда в стране, сохранения макроэкономической стабильности, низкой безработицы.