Названо препятствие для вхождения России в тройку крупнейших экономик

«Яков и Партнеры»: демография может затруднить вхождение России в топ-3 экономик

Демографический вопрос может затруднить вхождение России в тройку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко, сообщает РИА Новости.

«Задача скорее нерешаемая в силу народонаселения нашей страны», — приводит агентство заявление спикера. Экономики стран, обгоняющих Россию (Китая, США и Индии), имеют большее количество населения, пояснил он. И для того, чтобы войти в первую тройку, этот показатель в РФ должен увеличиться практически втрое, указал Сергиенко.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что поставленной цели по включению России в топ-4 экономик мира уже удалось достичь. Однако нужно сохранять имеющийся темп, подчеркнул он.

О том, что отечественная экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира, Всемирный банк объявил еще в 2021 году. В следующие два года страна сохранила имеющиеся позиции. В 2023 году экономика РФ достигла 6,45 триллиона долларов.