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20:11, 17 июня 2024Путешествия

Еще одна страна Европы захотела избавиться от толп туристов

CNBC: Исландия захотела избавиться от толп туристов

Фото: Ethan Hu / Unsplash

Правительство Исландии хочет создать новую систему налогообложения в сфере туризма, чтобы сократить число путешественников в страну. Таким образом еще одна страна Европы захотела избавиться от толп туристов, сообщает CNBC.

Так, власти страны намерены повышать налог для туристов в пиковые даты, чтобы контролировать их число. К таким мерам правительство прибегнуло ради сокращения негативного влияния туризма на страны и окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строить новые отели ради борьбы с массовым туризмом. Власти города заявили, что они хотят сохранить его пригодным для жизни местных и гостей.

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      Марк Успенский
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